Binali Yıldırım: Nifak tohumları sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz

Yıldırım, Garip Dede Türbesi Cemevi ziyaretinde, Allah dostu Hacı Bektaş-ı Veli'yi Alevilerin de Sünnilerin de sevdiğini aktararak, çocukluğunun Alevi kültürünün içinde geçtiğini söyledi.

"SEVİNÇLERİMİZİ PAYLAŞIP ÇOĞALTACAĞIZ"

Sünni ve Alevilerin çok uzun zamandır birlikte yaşadığı Erzincan'da doğduğunu hatırlatan Yıldırım, "Birbirimize çok yakınız, aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal mücadelesinde beraber mücadele ettik, bağımsızlığımızı birlikte kazandık. Ülkemizin kalkınması ve refahı için beraber çalışacağız. Zor zamanda zorlukları paylaştık, sevinçli zamanlarda da sevinçlerimizi paylaşıp çoğaltacağız." diye konuştu.

Yıldırım, 600 küsur yıl Osmanlı'nın birçok milleti bir arada tuttuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ne dillerine ne dinlerine ne de kültürlerine karışmış. Böyle olmasaydı bu kadar yıl hüküm süremezdi. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin prensibi ile yola çıktı Osmanlı. Biz de onun torunları olarak, Misak-ı Milli sınırları içinde birliğimize, kardeşliğimize gözümüzün bebeği gibi bakacağız. Birbirimizin gönlünü de kalbini de kırmayacağız. Biz de gönül belediyeciliği için şimdi İstanbul'dayız. Dost ve hemşehrilerimizle beraberiz, bu yolda da ilerlemeye devam edeceğiz."

Binali Yıldırım, cemevi ziyareti öncesinde MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA