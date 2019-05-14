Binali Yıldırım öğrencilerin davetini kırmadı

"Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz." yazan Ensar Dikgöz adlı öğrencinin davetine Binali Yıldırım kayıtsız kalmadı. Yıldırım, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" diyerek ziyaret gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuk olduğunu duyuran Yıldırım, "Üskürdar'da kankalarımla beraberiz..." dedi.



