Binali Yıldırım öğrencilerle iftar açtı

Yıldırım, Twitter’dan "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz." yazan Ensar Dikgöz isimli öğrencinin davetine, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın." yanıtı verdi. Üsküdar’daki evde öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin annesiyle de telefonda görüştü.

AA