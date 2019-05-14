Binali Yıldırım öğrencilerle iftar açtı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisini Twitter’dan iftara davet eden üniversite öğrencilerine konuk oldu.

14 Mayıs 2019, Salı 21:41 Son Güncelleme:
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Binali Yıldırım öğrencilerle iftar açtı

Yıldırım, Twitter’dan "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz." yazan Ensar Dikgöz isimli öğrencinin davetine, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın." yanıtı verdi. Üsküdar’daki evde öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin annesiyle de telefonda görüştü.

AA

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