Binali Yıldırım Pendik esnafıyla buluştu, döner kesti

Seçim çalışmalarını Pendik’te sürdüren Yıldırım, sabah AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi’ne geçti.

"SABIR, BİRAZ DAHA SABIR"

Yıldırım, kestaneciden satın aldığı kestaneleri etrafında bulunan vatandaşlara ve gazetecilere ikram etti. Emeklilikte yaşa takıldığını söyleyen ve sorunlarının ne zaman çözüleceğini soran bir vatandaşa ise Yıldırım, "Sabır, biraz daha sabır." diye karşılık verdi.

Simit tezgahından simit satın alan Yıldırım, bir kebap salonunda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Esnafla sohbet eden Yıldırım, bir esnafın kendisine sunduğu Boşnak böreğinin de tadına baktı. Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

MİNİBÜS KULLANDI

Binali Yıldırım, Pendik minibüs durağı esnafını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra burada bulunan bir minibüsün direksiyonuna geçti ve bir süre kullandı.