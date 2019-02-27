Binali Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Üst Çavuş Fatih Mehmethan’ın eşi Gamze Mehmethan’ın Çekmeköy’deki evini ziyaret etti

27 Şubat 2019, Çarşamba 19:26 Son Güncelleme:
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Binali Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Ziyarette şehit için Kur’an okunup, dua edildi.

Yıldırım, şehit Fatih Mehmethan’ın eşi Gamze Mehmethan, kayınbabası Kenan Aslan, kayınvalidesi İlknur Aslan ve eşinin kardeşi Selge Aslan ile sohbet etti.

Binali Yıldırım, şehidin eşi ve şehidin kayınvalidesine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

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