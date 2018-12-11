Binali Yıldırım: Şehit Altuğ Verdi benim de korumalığımı yapmıştı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

"BENİM DE KORUMALIĞIMI YAPTI"

Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, maalesef bir polis memurunun saldırması sonrası hayatını kaybetti. Yaralı görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum” dedi.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamaları:

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bugün Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memurunun silahlı saldırısında şehit oldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile 1 polis de yaralandı. Tayin talebinin reddedilmesi nedeniyle saldırıyı düzenlediği belirtilen Trafik Polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yaralı olarak yakalandı.

ŞEHİT RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı&nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

Şehit Altuğ Verdi, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın da bir dönem yakın korumalığını yaptı.

Ayrıca, Altuğ Verdi ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmişti ve iyi derecede İngilizce biliyordu.

Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Şehit Emniyet Müdürü Verdi, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.



