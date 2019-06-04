Binali Yıldırım: Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz

Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara çiçek dağıtan Yıldırım, esnafı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği ile Giresun Görele Soğukpınar Derneği’ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Küçükçekmece’deki Kartaltepe Nikah Sarayı’nın bahçesindeki iftar programına katıldı.

İstanbul’da yapılacak seçime az bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, “"İstanbul demek, Türkiye demektir. İstanbul, Türkiye’nin özetidir, 81 vilayetin hulasasıdır. Bunu da en iyi bayram günlerinde görüyoruz. Çünkü hemşerilerimizin birçoğu memleketine gidiyor, bayramı orada geçiriyoruz. Eşi, dostu, yakınları görüyoruz, orada sılayırahim yapıyoruz.

Bazı hemşerilerimiz tatile de gitti. İşte bu Türkiye’nin güzellikleri. Ramazan Bayramı’nı yarın idrak ediyoruz. Daha sonra Kurban Bayramı var, biliyorsunuz. Ama unutmayın, iki bayram arasında bir bayram daha var. 31 Mart’ta yarım kalan işimiz var. 31 Mart’ın hesabını soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Millet aşığı bir insanım, Türkiye aşığı bir insanım. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüm. Yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bu millet bize her şeyi verdi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 17 yıldır ülkemizde çok büyük işlere imza attık. İstanbul’da büyük projeleri gerçekleştirdik. Binali Yıldırım demek tecrübe demektir. Binali Yıldırım demek, proje demektir, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Avrasya tüneli demektir.” diye konuştu.

İftar programının ardından Zeynebiye Caddesi’nde çay sohbetine katılan Yıldırım’a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Yıldırım’ı burada AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

İSTANBUL (AA)