AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak Şehir Meydanı’nda, Zonguldak-Kilimli yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Aralarında maden işçilerinin de olduğu vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, "Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi Zonguldak doğal gazıyla Türkiye’yi, milleti ısıtacak. Zonguldak’ta yerli gazımız inşallah 2023’te kullanıma sunulacak. İşte Zonguldak böyle bir şehir, hem üretiyor hem de ülkemizin geleceğine, kalkınmasına katkı sağlıyor. Zonguldak’ta çok önemli bir projeyi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayata geçirdik. Birçok proje hayata geçti. Ama Filyos Projesi kalbidir. Çok karşı çıktılar, engel olmaya çalıştılar. Ancak dedik ki, ’inat da bir murattır’, bu projeyi gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Filyos ve endüstri bölgesi sadece Zonguldak’ın değil, Bartın’ın, Karabük’ün de dünyaya açılan kapısı niteliğindedir. Akdeniz’den dünyanın bütün ülkelerine, Filyos’tan İç Anadolu, Ege ve bütün Orta Doğu’ya ticaretin ve üretimin merkezi Filyos’tan çok yoğun bir şekilde lojistik hizmetler yapılacak. Böylece Zonguldak, tekrar bir parlayan yıldız gibi ülkemizin lokomotif illerinin başında gelmeye devam edecek. Biz emeğin ve alın terinin diyarı Zonguldakı seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Ekonomimize değer katan bu güzel şehrimizi daha da geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son 3 yılda 12 bakanlığımızın, il özel idaremizin, belediyelerimizin yaptığı tam 84 eserin toplu açılışını yapıyoruz. Bunların tutarı 3,5 milyar lira" dedi.









'FETÖ’YE, PKK’YA KARŞI AMANSIZ MÜCADELE ETTİK'

Terör örgütünü ülkenin gündeminden çıkarttıklarını söyleyen Yıldırım, "Yıllarca bu ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine yakınlaştırmak için bölünmüş yollarla Türkiye’yi bir baştan bir başa donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, sevenleri buluşturduk. Ne dedik, yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Onun için FETÖ’ye, PKK’ya karşı amansız mücadele ettik. Milletimizin canına kasteden, bebeklere kasteden, alçak örgütü, terör örgütünü Türkiye’nin gündeminden çıkardık. Bundan sonra hedefimiz 2023. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne dünyanın parmakla sayılı ülkeler arasında girmektir. 2023 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçeceğiz. İster içeride ister dışarıda operasyon yapmaya kalksınlar, Türkiye’ye diz çöktürmeye kalksınlar, bu millet onlara 15 Temmuzda verdiği cevabın daha şiddetlisini vermeye hazırdır. O gece, bu millet alçaklara fırsat vermedi. Alçak terör örgütü FETÖ örgütü hak ettiği cezayı aldı. Allah hepinizden razı olsun. Amacımız Türkiye’yi gelişmiş ülkeler arasına sokmak. 20 yıldır yaptıklarımız gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

'ZONGULDAK’IN EĞİTİMLE İLGİLİ HİÇBİR EKSİKLİĞİ KALMAYACAK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Zonguldak’ta 16 yıl yaşadığını belirterek, "İki dönem rektör olarak hizmet ettiğim Zonguldak'a bakan olarak tüm imkanlarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak mevcut yatırımlara ilave olarak 350 milyon liralık ilave yatırımı kazandırdık. Ama 350 milyonun üst sınırı size bağlı. Arazi bulunan yerde okul yapmak için her türlü kaynağımızı Zonguldak'a aktaracağız. 2022 yılında Zonguldak’ın eğitimle ilgili hiçbir eksikliği kalmayacak. Milli Eğitim Bakanı olarak buna söz veriyorum. El ele vererek Zonguldak'ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bugün açılışı yapılan, yıllardır özlem duyulan Zonguldak-Kilimli tünel ve yol projesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tünellere ismi verilen Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamızı da rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı bağlantıyla meydanda bulunan vatandaşlara seslendi, Zonguldak-Kilimli yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerinin açılışını yaptı.





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