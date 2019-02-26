Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzincan mitingine katılmak üzere geldiği memleketi Erzincan'da Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Teker teker hemşehrileri ile görüşen Yıldırım'ı karşılama töreni yaklaşık 2 saat sürdü.

İSTANBUL'U ANLATTI

Havaalanından Yeni Sanayi Sitesi'ne geçerek esnafı ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'den itibaren 14 seçim gördüğünü belirterek kendisine destek olan hemşerilerine teşekkür etti. AK Parti'nin iktidara geldiği tarihten sonra yaptığı hizmetlere değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"1994'ü, İstanbul'da neler olduğunu hatırlayın, çamur, çukur, çöp, hava kirliliği, Haliç'in müşkül kokuları. Ne oldu? 27 Mart 1994'te milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bugün artık İstanbul'da çöp, çamur, hava kirliliği konuşulmuyor. Şimdi İstanbullular 'Trafik sorununu çözün, araba çok, otopark az, otopark yapın, daha çok yeşil alan yapın, depreme karşı tedbir alın, gençlere kadınlara belediyede daha çok yer verin, daha çok onlar geleceğin İstanbul'unda yerini alsın' diyor. Akmayan suyundan, çöp dolu sokaklarından, hava kirliliğinden elhamdülillah İstanbul'da eser yok."

'HASIM DEĞİL HISIM'

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın önemine de işaret ederek ittifak yapılan yerlerde 31 Mart seçimlerine tek adayla girildiğini anımsatarak "Seçimlere ayrı girilen yerlerde birbirimizin hasmı değiliz, hısmıyız. Kırıp dökmeden güzel bir yarış olsun istiyoruz. Medeni şekilde adaylar kendilerini ifade etsin, projelerini anlatsın, hemşehrilerimiz kararını versin" dedi.

Yıldırım, gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde Erzincan'a gelmesinin kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti. Yıldırım daha sonra kent merkezinde düzenlenen yemekte hemşehrileri ile buluştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'YILDIRIM BEY HEP YANIMDA YER ALIRDI'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'dan sonra geldiği Erzincan'da partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"Aşık Daimi'nin, Ali Ekber Çiçek gibi saz ustalarının şehridir Erzincan. Sizleri kalpten selamlıyorum Erzincan. Başı pare pare dumanlı yüce dağlarıyla, bereketli ovalarıyla, yaylalarıyla, dereleriyle, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Erzincan'da dağlar gökle öpüşür, yiğitleri ecel ile kapışır, binalar yere yapışır, çöküntüde kalan candır Erzincan, toprağın verdiği kandır Erzincan..." sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ı övgülerle takdim etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Erzincan teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen iman ve cesaretle bunun üstesinden gelmiş bir şehirdir.

* Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey hep yanımda yer aldı.

* Biz Erzincan'ı tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk.

* Belediyemiz şehrimize bir Millet Bahçesi ve bir Millet Kıraathanesi kazandırdı. Öğrendiğime göre dolup taşıyor.

* 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık.

* Hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyoruz.

* Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti. Yolcu trafiği geçtiğimiz yıl yarım milyonu buldu.

ERZİNCAN AA, DHA