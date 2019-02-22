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Binali Yıldırım’a Sultanbeyli’de öğrencilerden sevgi gösterisi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor

22 Şubat 2019, Cuma 14:10 Son Güncelleme:
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Binali Yıldırım’a Sultanbeyli’de öğrencilerden sevgi gösterisi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.


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