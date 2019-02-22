Binali Yıldırım’a Sultanbeyli’de öğrencilerden sevgi gösterisi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ
İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.