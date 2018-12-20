Binali Yıldırım'dan cezalı köprü geçişleri açıklaması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan cezalı köprü geçişleri için açıklama geldi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla mağdur olan vatandaşlarla görüştü.
Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları;
- Ulaştırma Bakanlığı yeni düzenleme yapmalı.
- İlk işim bu konuyla ilgili inşallah bir düzeltici işlem yapacağım. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz.
- Bu düzenlemeyle bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci işimiz bu.
- İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi.
- Cezalar ödenmişse o paralar geri ödenecek.
- Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var.