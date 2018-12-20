TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla mağdur olan vatandaşlarla görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları;

- Ulaştırma Bakanlığı yeni düzenleme yapmalı.

- İlk işim bu konuyla ilgili inşallah bir düzeltici işlem yapacağım. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz.

- Bu düzenlemeyle bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci işimiz bu.

- İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi.

- Cezalar ödenmişse o paralar geri ödenecek.

- Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var.