Binali Yıldırım’dan İzlanda açıklaması: 'Daha da motive edecek'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmalarını Çatalca'da esnaf ziyareti ve halkı selamlayarak sürdürdü.

Çatalca'nın Kestanecik Mahallesi'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, rakibi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapacağı canlı yayın için hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yıldırım, "Bir televizyon programında beraber olacağız. İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Programla ilgili detaylar üzerine çalışıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Moderatör o detayları çalışıp bize bilgi verecek. Moderatör de gayet güzel. İsmail Küçükkaya da gayet başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim, bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak 'kim olursa olsun' dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı vazgeçti."

Türk Milli Takımı'nın İzlanda'da gördüğü muameleye ilişkin bir soruyu ise Yıldırım şöyle yanıtladı:

"Bizim gençlerin moralini bozmak için modası geçmiş, yöntemler uyguluyorlar. Genellikle eski yıllarda bir takım, bir başka ülkeye giderse, orada canlarını sıkacak, havaalanında girişte morallerini bozmak ve başarısızlığa uğratmak için bekletilirdi. Onların belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Ama onların yaptığı bu hareket, çocuklarımızı, millilerimizi daha da motive edecek, hırslandıracak ve çok güzel bir başarı, Konya'da elde ettikleri başarıyı, burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli Takımımıza, Şenol Güneş hocaya ve tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem. Gitmeyi çok arzu ediyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim."

Yıldırım, Çatalca ve Silivri'ye yaptığı ziyaretin hem teşekkür hem de yarım kalan işin bitirilmesi için yürüttüğü seçim çalışması olduğunu ifade ederek, "Onu tamamlamak için hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz ve onların desteğini isteyeceğiz" dedi.

31 Mart'ta ilçe ilçe gezildiğini şimdi ise mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirmeyi tercih etmesinin sebebinin sorulması üzerine Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Programları yaparken, İl Seçim Kurulu Merkezleriyle ilçe teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarımız karşılıklı görüşüyorlar. En verimli, en faydalı program ne ise onu belirliyorlar. Biz sadece takip ediyoruz."

Açıklamaların ardından Binali Yıldırım, Çanakça, Dağyenice, Örencik, Osmanlı ve Karacaköy mahallelerini gezerek halkı selamlayarak seçim çalışmalarına devam etti.

AA