Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Iğdır'da 1992'de şehit düşen Mustafa Bayar'ın Beyoğlu ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Yıldırım'ın şehit evi ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

12 Mayıs 2019, Pazar 23:01
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Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Binali Yıldırım, şehidin annesi Ayşe Bayar ve evde bulunan yakınlarına karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Bir süre aile üyeleriyle görüşen Yıldırım, şehidin annesine ve babasına Türk bayrağıyla Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, evden ayrılırken dışarıda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.


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