Binali Yıldırım, şehidin annesi Ayşe Bayar ve evde bulunan yakınlarına karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Bir süre aile üyeleriyle görüşen Yıldırım, şehidin annesine ve babasına Türk bayrağıyla Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, evden ayrılırken dışarıda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.



