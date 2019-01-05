Binali Yıldırım'dan Ukrayna'da çocuklarını kaybeden aileye taziye ziyareti
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.
Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini de Hüsünbeyi Ailesi'ne ifade eden Sayın Yıldırım, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de iletti.
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