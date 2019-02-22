AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin üzerinin kapatılarak 12 ay hizmet verir duruma getirilmesine ilişkin projesinin detayları paylaşıldı.

YIL BOYU KULLANIMA AÇILACAK

Yıldırım'ın projesi ile İstanbul'un kültür sanat hayatında önemli yere sahip 3 bin 972 seyirci kapasiteli Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, yapılacak açılır kapanır hareketli tavanla yalnızca iklimin izin verdiği dönemlerde değil, yıl boyu kullanıma açılacak.

Sahnenin üzeri "açık hava sahnesi" özelliğini yitirmemesi amacıyla sadece gerekli zamanlarda kapatılacak. Sahne de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi amacıyla hareketli tabanla yenilenecek.

70 YIL SONRA BÜYÜK RENOVASYON

İstanbul'un Harbiye semtinde, İstanbul Hilton Oteli ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın yanında yer alan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 1950'den bu yana kentin en prestijli sahnelerinden biri durumunda. Bu proje ile sahne, yapımından yaklaşık 70 yıl sonra büyük bir renovasyona uğrayacak.



