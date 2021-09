29 Eylül Çarşamba sabahı kripto para piyasasında yer alan Binance’a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Pek çok kullanıcı, Binance çöktü mü? Binance’a neden girilmiyor, ne zaman açılacak? Binance yanlış veri türü nedir? Araştırması yaparken, şirketten konu ile ilgili ilk açıklama geldi….

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Sabah saatlerinden bu yana Binance’a giriş yapamayan kullanıcıların ilk sorusu “Binance çöktü mü?” oldu. Ancak şirketten yapılan açıklama, kripto para piyasasında işlem yapmak isteyenlerin yüreğine su serpti. Erişim probleminin planlanmış bir çalışma neticesinde yaşandığı ve kısa süre içerisinde çözüleceği aktarıldı.

BİNANCE’A NEDEN GİRİLMİYOR, NE ZAMAN AÇILACAK?

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre, Binance uygulamasında 29 Eylül 2021 günü saat 10.00'da (TSİ) başlayacak programlanmış bir sistem güncellemesi yapılıyor. Bu güncelleme yaklaşık 2 saat sürecek.

Binance tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bu güncellemedeki önemli düzeltmeler:

• Genel sistem performansı ve kararlılığında iyileştirme

Yükseltme süresi boyunca hesabınıza oturum açabilecek, emir iptal edebilecek ve fon aktarmaya devam edebileceksiniz. Ancak hesapta oturum açma ve hesap ile ilgili diğer işlevler zaman zaman kesintiye uğrayabilir.

Aşağıdaki hizmetler yükseltme boyunca askıya alınacaktır:

• Spot alım satım

• Çekimler

• Dönüştürme ve OTC Portalında alım satım

• P2P alım satım

• Kredi kartı ile kripto satın alma

• Trading, subscription and redemption of Leveraged Tokens

• İtibari para yatırma ve çekme

• Crypto Loans services

Lütfen dikkate alınız:

• Binance, sistem yükseltmesinden 10 dakika önce çekimleri askıya alacaktır. Bu süreden önce çekimlerin gerçekleşmesi için yeterli zaman ayırdığınızdan lütfen emin olun.

• Users with open Futures or Margin positions are recommended to re-assess their collateral balances prior to the start of the upgrade to mitigate against price fluctuations that may occur during the upgrade period.

BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?

Yanlış veri türü hatasının, kullanıcılarla alakalı bir problem olmadığı belirtiliyor ancak bu hata sebebiyle alım-satım verileri dahil hiçbir veri ekrana yansımıyor.

Yanlış veri türü hatasını düzeltmek için ilk olarak uygulama durmaya zorlanmalıdır. Telefon üzerinden yapılan bu işlem de işe yaramazsa kimi zaman uygulamanın silinip yeniden yüklenmesi sorunu çözebiliyor. Tüm bunlar işe yaramazsa uygulama yöneticileri ile iletişime geçip bilgi almak gerekir.