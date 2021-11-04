Binance, son aylarda popüler olan ‘Squid Game’ adlı dizinin adını kullanarak, önce büyük bir sıçrama yapan daha sonra ise dibi gören kripto paranın peşine düştü.

Bir şirket sözcüsünün CoinDesk'e yaptığı açıklamaya göre Binance, Binance Smart Chain tabanlı oyun tokeni olan SQUID’in dolandırıcılık faaliyeti olduğundan şüpheleniyor. Şirketin, bu vurgunun arkasındaki dolandırıcıları bulup konuyu yargıya taşıma kararı aldığı öğrenildi. Bu amaçla Binance bünyesinde bir istihbarat ekibi kurduğu belirtiliyor. Ancak bazı yatırımcılar, bu kripto parayı yeniden değer kazanabileceği umuduyla satın almaya devam ederek, değerini son 24 saatte değerini altıya katladı.

Sözcü, “Spekülatif kripto yatırımcıları, uygun durum tespiti yapmadan projelere hızlı yatırım yaptıklarından, bu tür dolandırıcılık projeleri çok yaygın hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce neler yaşanmıştı?

Kısa bir süre önce kripto para piyasasına giren SQUID’in değeri çok hızlı bir şekilde artış gösterdi. İlk gün 1 sentten işlem gören SQUID, 72 saat içinde yaklaşık yüzde 45 bin artışla 4.42 dolara fırladı. 1 Kasım’da yüzde 7 bin 500 artışla 2 bin 861 dolara yükseldi. Daha sonra ise yatırımcıların paralarını çekmesine veya satmasına izin verilmedi. SQUID birkaç dakikada yüzde 99.99 düşüş yaşadı. SQUID’in fiyatı şimdilerde neredeyse sıfıra düştü ve geliştiricileri projeden ayrıldıklarını açıkladı.