Ekonomi Binance'a 8 milyon liralık ceza!

Binance'a 8 milyon liralık ceza!

Ekonomi

Binance'a 8 milyon liralık ceza!

Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi. BN Teknoloji şirketine (Binance) MASAK tarafından yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

25 Aralık 2021, Cumartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance Teknoloji Şirketi'ne 8 milyon lira ceza kesildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

KANUNA UYMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Kanundaki yükümlülüğe uyulmadığı tespit edildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.


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