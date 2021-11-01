Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’da öğlen saatlerinden bu yana para çekme işlemi gerçekleştirilemiyor. Kullanıcılar yaşanan bu sorunun ardından kısa süreli panik yaşarken, şirketten gelen açıklama yüreklere su serpti. Böylelikle Binance'da neden para çekilmiyor? Binance’dan ne zaman para çekilebilecek? soruları da yanıtını bulmuş oldu…

BİNANCE’DA PARA ÇEKME SORUNU

Milyonlarca kullanıcıyla, dünya çapında bir hacme sahip olan kripto para borsası Binance’ta para çekme sorunu, ilk olarak saat 14.40 sularında yaşandı. Şirket yaptığı açıklamada, para çekimini geçici olarak durdurduğunu açıklarken, yaklaşık yarım saat işlemlerin yeniden yapılmaya başlandığını açıkladı.









Ancak, yaklaşık 15.30 sularından itibaren para çekim işlemleri şirket tarafından ikinci kez askıya alındı. Twitter hesabından açıklamada bulunan şirket, ekiplerin konuya ilişkin çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti. Yaşanan bu aksamaların nedeni ise büyük bir birikme yaşanması olarak gösterildi…

Diğer yandan para çekme işlemlerinin en zaman yapılmaya başlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BU İLK DEĞİL

Geçtiğimiz dönemlerde de Binance'da para çekme işlemleri teknik sorunlar nedeniyle askıya alınmış ancak sorunlar kısa süre içerisinde çözülerek, işlemlere kaldığı yerden devam edilmişti.