Ekonomi Binance'e soruşturma açıldı

Binance'e soruşturma açıldı

Ekonomi

Binance'e soruşturma açıldı

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 22:20 Son Güncelleme:
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ABD'de Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi tarafından Binance'e soruşturma açıldı. Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

Twitter ve geleneksel medya mülakatlarında token'ları öven CEO Changpeng Zhao'nun yönettiği Binance, 2017'de kuruldu ve bugün rakiplerinin önüne geçmiş durumda.

Binance de faaliyet gösterdiği alandaki diğer firmalar gibi büyük ölçüde devlet denetiminin dışında.

Cayman Adaları'nda tüzel kişiliği bulunan ve Singapur'da ofisi bulunan Binance'in birden fazla genel merkezi bulunuyor.

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