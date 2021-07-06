Ekonomi Binance'yi hayal kırıklığına uğratan adım! Ödemeler durdu

Binance'yi hayal kırıklığına uğratan adım! Ödemeler durdu

Ekonomi

Binance'yi hayal kırıklığına uğratan adım! Ödemeler durdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Binance'a karşı İngiliz banka Barclays, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

06 Temmuz 2021, Salı 09:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Binance'a karşı ülkeler ve şirketler tavır almayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere ve Kanada'da yasaklanmasının ardından şimdi de İngiliz banka Barclays tarafından veto yedi. Barclays, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek açıkladı. Açıklamada ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi. Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini gerçekleştirebiliyor. 

BINANCE: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Binance'dan konuya ilişkin olarak Twitter üzerinden açıklama yapıldı. Binance "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık. İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" tweetini paylaştı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ada’da bir aşı günü
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Babanız emekli sandığı mensubuysa çalışırken yetim aylığı alabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gram altın bugün (6 Temmuz) ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları