Binanız depreme dayanıklı mı?

2 farklı yönetmelik

Deprem testi yapan firmalar günde 3-4 talep alırken şimdi bu rakam binleri buluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı bir firmanın yetkilisi Mustafa Öz’ün verdiği bilgiye göre, fiyatlar ise bilgi amaçlı hızlı testlerde 750 liradan, orta testlerde 3 bin liradan, kapsamlı testlerde kat başına 4 bin liradan başlıyor. Ülkemizde geçerli olan ancak kullanım amaçları farklı olan iki adet deprem performans değerlendirmesi yapan yönetmelik bulunuyor.

Yıkılması zorunlu

10 kat ya da 30 metreyi geçen binalar Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne tabi. Diğer binalar için 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının riskli yapı tespiti şartları uygulanabilir. Bu yöntem tercih edilirse ve bina riskli çıkarsa yıkılması zorunlu.

Hızlı, orta, kapsamlı

‘Deprem testleri’ hızlı, orta ve kapsamlı testler olarak üç grupta sınıflandırılıyor. Hızlı testte, eğer binada çatlak, hasar varsa bina mühendislerce gözlemlenerek genel amaçlı bilgi veriliyor. Zemin etüdü yapılmıyor. Orta testte, yapının zemin katından karot alınarak yapının beton dayanımı inceleniyor. Kapsamlı testte ise binanın her katındaki kolon ve kirişlerden karot alınıyor, talep edilirse zemin etüdleri de hazırlanıyor.

Her ilden talep

Online hizmet platformu Armut.com’un verilerine göre, Elazığ depreminden sonra şu gelişmeler yaşandı:

● Ocakta deprem testi talepleri aralık ayına göre yüzde 962 arttı.

● En çok talep geçtiğimiz haftalarda depremi hisseden İstanbul’dan gelirken, İzmir, Ankara, Bursa sıralamada İstanbul’u takip etti.

● İlçeler arasındaysa İstanbul Küçükçekmece en çok talebin geldiği yer oldu.

● Talep detaylarında 5 katlı apartmanlar dikkat çekiyor.

● Armut.com üzerinden deprem testlerine yönelik verilen en düşük fiyat 1.000 TL.

● En yüksek fiyat teklifi de 17 bin TL olarak görülüyor. Ortalama fiyat ise yaklaşık 5.000 TL civarında.

Riskli bina nasıl anlaşılır?

2000 yılından önce yapılmış bir binanın riskli olma ihtimali yüksek.

Hazır beton kullanılmamışsa,

Beton dayanımı C10 ve daha azsa,

Bodrum katında rutubet; kolon, kiriş demirlerde paslanma varsa,

Kolon ve kirişlerde çatlaklar varsa,

Taşıyıcı kolon ve kirişler kesilmişse binanız riskli olabilir.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU