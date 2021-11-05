Batman yöresine ait binard kavurması tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, binard kavurması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız binard kavurması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

BİNARD KAVURMASI TARİFİ

Binard kavurması malzemeler

500 gram şalgam turpu (binard)

50 gram (1 adet) kuru soğan

50 gram tereyağı veya sıvıyağı

Pul biber

Tuz

BİNARD KAVURMASI YAPILIŞI

Şalgamlar temizlenip soyulduktan sonra ince ince kuşbaşı şeklinde doğranır. Pişirme tavasına sıvıyağ alınır ve soğanlar ince ince doğranıp eklenir. Soğanlar kavrulunca doğranmış şalgamlar da eklenir. Tüm malzemeler birlikte tekrar kavrulur. Pul biber ve tuz ilave edildikten sonra servis edilir.



