Yemek Binard kavurması nasıl yapılır? MasterChef 4 Kasım binard kavurması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Binard kavurması nasıl yapılır? MasterChef 4 Kasım binard kavurması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Binard kavurması nasıl yapılır? MasterChef 4 Kasım binard kavurması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye programında yarışmacılar binard kavurması tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise internet üzerinden binard kavurması tarifi araştırdı. Peki, binard kavurması nasıl yapılır? Binard kavurması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

05 Kasım 2021, Cuma 10:51 Son Güncelleme:
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Batman yöresine ait binard kavurması tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, binard kavurması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız binard kavurması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

BİNARD KAVURMASI TARİFİ

Binard kavurması malzemeler

  • 500 gram şalgam turpu (binard)
  • 50 gram (1 adet) kuru soğan
  • 50 gram tereyağı veya sıvıyağı
  • Pul biber
  • Tuz

BİNARD KAVURMASI YAPILIŞI

Şalgamlar temizlenip soyulduktan sonra ince ince kuşbaşı şeklinde doğranır. Pişirme tavasına sıvıyağ alınır ve soğanlar ince ince doğranıp eklenir. Soğanlar kavrulunca doğranmış şalgamlar da eklenir. Tüm malzemeler birlikte tekrar kavrulur. Pul biber ve tuz ilave edildikten sonra servis edilir.

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