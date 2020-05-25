Bingöl Belediye Başkanlığı 16 zabıta memuru alacak. Belediye bünyesinde çalışacak olan zabıta memurları 4 farklı dereceden alınacak. Derecelerdeki tek ortak nokta ise başvuracak kişilerin B sınıfı ehliyete sahip olması şartı.

Bugün (25 Mayıs) itibarıyla başlayan başvurular 26 Haziran tarihinde sona erecek. İlana başvurunun özel genel şartları ise ilan sayfasında detaylı olarak açıklandı. Başvuru esnasında istenen belgeleri görmek için de ilan sayfasına gidebilirsiniz.

Sözlü sınava katılabilmek için istenen belgeleri Y2/06/2020’den 26/06/2020 günü saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat 08:30-12:00/13:00-16:30 arasında) Yenişehir Mah. Kutluay Sok. No:4 BİNGÖL adresinde bulunan Bingöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurular sadece şahsen kabul edilecek olup posta yoluyla yapılamayacak.



