Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 24 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
02 Aralık 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "• Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı.
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