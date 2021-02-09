Bingöl Üniversitesi 9 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bingöl Üniversitesi güvenlik görevlisi kadrosu için sürekli 9 işçi alımı yapacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile sürekli işçi alımı yapılacaktır" denildi.

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