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Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’ne 3 öğretim üyesi alıyor. Başvurular 8 Temmuz’a kadar yapılabilecek. İşte başvuru şartları…

24 Haziran 2019, Pazartesi 13:54
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Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…

Bingöl Üniversitesi Sosyoloji, Temel İslam Bilimleri ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümlerine 2 profesör ve 2 doçent alıyor. Peki, Bingöl Üniversitesi’ne başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

Uygulamalı Sosyoloji, Arap Dili ve Belagatı ve Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerine öğretim üyesi alınacak.

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