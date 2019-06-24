Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’ne 3 öğretim üyesi alıyor. Başvurular 8 Temmuz’a kadar yapılabilecek. İşte başvuru şartları…
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji, Temel İslam Bilimleri ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümlerine 2 profesör ve 2 doçent alıyor. Peki, Bingöl Üniversitesi’ne başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…
Uygulamalı Sosyoloji, Arap Dili ve Belagatı ve Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerine öğretim üyesi alınacak.