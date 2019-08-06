Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Bingöl Üniveristesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur." diye ilan geçti.

İlan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı.