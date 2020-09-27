Türkiye Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

Türkiye

Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görevli 112 Acil Sağlık ekibine, hastaneye ulaştırmak üzere adresine gittikleri hastanın yakınları saldırdı.

27 Eylül 2020, Pazar 23:35 Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Baglıisa köyüne bağlı Ulukapı mezrasında attan düşen 17 yaşındaki Mikail Tungal'ın yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tungal'ın, düşme sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Hasta yakınları, sağlık ekiplerinin geç geldiğini iddia ederek ambulansın camlarını taş ve sopalarla kırdı ve sağlık çalışanlara fiziki müdahalede bulundu. Sağlık ekibi, olay yerine gelen jandarmanın araya girmesinin ardından Mikail Tungal'ı Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tungal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan hasta yakınları, hastanede de arbede çıkararak camları kırdı. Araya giren güvenlik güçleri hasta yakınlarını uzaklaşırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA


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