Türkiye Bingöl'de 35 gün sonra ilk vaka

Bingöl'de 35 gün sonra ilk vaka

Türkiye

Bingöl'de 35 gün sonra ilk vaka

Türkiye'de birçok ilde günlerdir yeni corona virüs vakası görülmüyor. Bingöl'de 35 gün sonra ilk defa yeni corona virüs vakası görüldü.

24 Mayıs 2020, Pazar 13:20 Son Güncelleme:
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Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni corona virüs vakasının görüldüğünü bildirdi. Gündoğdu yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.

Yaklaşık 35 gün corona virüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur.

Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli" ifadesini kullandı.


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