İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor. Bu arada son iki günde Bingöl’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

AA