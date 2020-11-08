Türkiye Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

08 Kasım 2020, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de meydana geldi. Yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.


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