Türkiye Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Türkiye

Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 07:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan bilgilere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Ricther ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedildi. Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Saat 03:49'de merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Merkezden de yoğun hissedilen deprem sonrası bölgedeki ilk taramalara göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Bingöl. Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

DHA

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