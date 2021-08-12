Bingöl´de çıkan orman yangını korkuttu

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dışbudak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığını fark eden köylüler durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 14 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni konusunda araştırma başlatıldı.

DHA