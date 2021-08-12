Türkiye Bingöl´de çıkan orman yangını korkuttu

Bingöl´de çıkan orman yangını korkuttu

Türkiye

Bingöl´de çıkan orman yangını korkuttu

Bingöl Merkeze bağlı Dışbudak köyünde çıkan orman yangını, orman ekipleri ve jandarmanın desteğiyle büyümeden söndürüldü.

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:40 Son Güncelleme:
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Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dışbudak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığını fark eden köylüler durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 14 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni konusunda araştırma başlatıldı.

DHA

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