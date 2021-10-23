Türkiye Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü

Türkiye

Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl’ün İçpınar köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

23 Ekim 2021, Cumartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar köyündeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Yangın, 30 personel, bir arazöz, iki ilk müdahale aracı, Ilıcalar Belediyesine ait iki itfaiye aracı, jandarma ve bölge sakinlerinin desteğiyle büyümeden söndürüldü.

AA

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