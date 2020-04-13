Bingöl'de corona virüsü yenen 15 günlük bebek tabucu oldu
Bingöl'de, yeni tip corona virüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi.
13 Nisan 2020, Pazartesi 20:27 Son Güncelleme:
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Bir yakınında corona virüs tespit edilen Z.E, doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının corona virüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı. Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi. Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.
Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.
AA