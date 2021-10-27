Türkiye Bingöl'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Bingöl'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:03 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Solhan ilçesi Dilektepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 FF 5212 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine Haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.


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