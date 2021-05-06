Türkiye Bingöl'de foseptikte parçalanmış ceset bulundu

Bingöl'de foseptikte parçalanmış ceset bulundu

Türkiye

Bingöl'de foseptikte parçalanmış ceset bulundu

Bingöl'de Karlıova ilçesinde, foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 14:04 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Sakaören köyünde meydana geldi. Köylüler, lağım çukurundan gelen kötü koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptike parçalanmış erkek cesedi buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)


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