Bingöl’de heyelan meydana geldi

Heyelan, merkeze bağlı Olukpınar köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde aniden toprak kayması oldu.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Toprak kayması olan bölgede 5 evin risk altında olduğu belirlenerek tahliye kararı verildi. Evlerden 3’ünün boş olduğu, 2’sinin ise tahliye edildiği öğrenildi.

Öte yandan heyelan nedeniyle köye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki ekipten oluşan 10 kişilik AFAD ekibi kısa sürede köye ulaşarak çalışma yaptı.

Risk altındaki evlerde ikamet eden aileler için 3 çadır kuruldu. Heyelan nedeniyle arazide yaşanan çatlaklar dikkat çekti.

İHA