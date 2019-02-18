Bingöl'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Bingöl'de, otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı
Kaza, 15 Şubat'ta Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi.
Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Topalan köyü mevkiinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 1 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
İşte dehşet anı...