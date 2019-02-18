Bingöl'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de, otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı

18 Şubat 2019, Pazartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Bingöl'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, 15 Şubat'ta Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi.

Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Topalan köyü mevkiinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 1 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşte dehşet anı...

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