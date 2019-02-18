Bingöl'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Bingöl'de, otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı