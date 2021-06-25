Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11,55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Erzurum ve Elazığ’ın yanı sıra bir çok ilden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), saat 21.28´de merkez üssü Bingöl´ün Kiğı ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde, 11,55 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, ilk belirlemelere göre Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Erzurum ve Elazığ’ın yanı sıra bir çok ilden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü´nden gelen bilgilere göre ise saat 21.28´de meydana gelen depremin merkez üssünün, Elazığ´ın Karakoçan ilçesi olduğu ve büyüklüğünün de 5.3 olarak ölçüldüğü bildirildi. Depremin ardından, artçı sarsıntıların ise devam ettiği öğrenildi.

5 artçı deprem yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Bingöl Kiğı’da saat 21.28’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, yerin 15,51 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerleşim birimi olan Kiğı ilçesi Aşağı Serinyer köyüne uzaklığının ise 2,28 kilometre olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

"Olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." bilgisini paylaştı. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bingöl Kiğı’da saat 21:28’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."

"Çalışmalar sürüyor"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli’de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 21.28’de Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hasar tespit çalışmalar başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Kiğı’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını başlattığını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını başlatmışlardır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

AA-DHA