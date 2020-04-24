24.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Bingöl’de yaralı halde bulundu

Bingöl’de yaralı halde bulundu

Türkiye

Bingöl’de yaralı halde bulundu

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı.

24 Nisan 2020, Cuma 22:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bingöl’ün Genç ilçesinde Servi köyü yolunda devriye görevindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı porsuk buldu. Jandarma ekiplerince ilk tedavisi yapılan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu arada, porsuğun, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer aldığı belirtildi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Bavulumla denizlerde kaybolacağım bir film istiyorum’
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Normalleşme
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Başhekimden corona virüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki: Sizi ifşa etmemi ister misiniz?