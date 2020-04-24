Bingöl’de yaralı halde bulundu

Bingöl’ün Genç ilçesinde Servi köyü yolunda devriye görevindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı porsuk buldu. Jandarma ekiplerince ilk tedavisi yapılan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu arada, porsuğun, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer aldığı belirtildi.

AA