Türkiye Bingöl'deki orman yangınında son durum

Bingöl'deki orman yangınında son durum

Türkiye

Bingöl'deki orman yangınında son durum

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 22:02 Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınına Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip ve vatandaşların desteğiyle müdahalede bulunuluyor.

Sarıtosun köyündeki yangının kontrol altına alınması için 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla 24 saati aşkın süredir müdahale devam ediyor.

2 yangın söndürme helikopteri çalışmalara destek veriyor

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Helikopterler Kığı Özlüce Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediliyor. Dün, ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürülmüştü.

AA

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