Türkiye Bingöl’den acı haber! 2 işçi şehit oldu…

Bingöl’den acı haber! 2 işçi şehit oldu…

Türkiye

Bingöl’den acı haber! 2 işçi şehit oldu…

Bingöl’ün Genç İlçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden 2 işçi yola tuzaklanan uzaktan kumandalı patlayıcının patlatılması sonucu şehit oldu.

02 Ekim 2021, Cumartesi 16:42 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyüne, elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’ye ait aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan işçilerin, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya olduğu öğrenildi.

DHA

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