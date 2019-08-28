1968 yılından beri senede bir kez düzenlenen Şampiyona’nın Türkiye’de gerçekleşecek Engel Atlama yarışmalarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye ile gerçekleşecek olan yarışmalarda 11 ülkeden 300 sporcu ve 440 at yarışacak.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından “30 Ağustos - 01 Eylül CSI Engel Atlama Yarışmaları, 04 - 08 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Balkan Şampiyonası’, dünyanın önemli binicilerini İstanbul’da Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ağırlayacak. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstleniyor.

Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenecek dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken ayrıca Genç At Müsabakaları da düzenlenecek, Türkiye ise beş kategoride sahaya çıkacak.