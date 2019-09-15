Binlerce caretta caretta denizle buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı iş birliğiyle deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin taraf olduğu Bern (Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve Barcelona (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) sözleşmeleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla her yıl binlerce deniz kaplumbağası denize ulaşıyor.

Bu çerçevede Türkiye'de 21 önemli deniz kaplumbağası yuvalama kumsalının 14'ünde düzenli "izleme, koruma ve yuva tespit" çalışmaları yürütülüyor. 2018 yılı çalışmaları neticesinde 143,7 kilometre sahil şeridinde 301 bin 224 caretta caretta ve 289 bin 760 chelonia mydas olmak üzere toplam 590 bin 984 yavru, sahillerden ayrılıp denize kavuştu.

Yavruların denizle buluşmaları her yıl ekim ayı sonuna kadar sürüyor.