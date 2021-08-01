Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlanıyor. Sadece doğum yapan kadınlar değil evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda adlarına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.

MİKTAR NASIL BELİRLENİYOR?

Doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneği’nin günlük miktarı günlük asgari ücretin brüt tutarı (3.577/30=119.23 lira) kadar oluyor. Devletin sağladığı bu hak işverenin onayına da bağlı değil. Bir başka deyişle hak sahibinin talepte bulunması yetiyor. İşçinin bu yöndeki isteğini işverene bildirmesi halinde, işveren işçinin bu yöndeki talebini karşılamak durumunda.

SÜRE NE KADAR OLUYOR?

Uygulamaya göre; SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp devletten de maaş alabiliyor. Yani doğum yapan kadınlara en az 2 ay devlet ödemesi söz konusu. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz...) 30’ar gün ekleniyor.

Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bu durumda maaşın yarısını patron veriyor. Devlet de 1.788 lira (119.23 lira x 15 gün) ödeme yapıyor. Bugün en düşük maaş asgari ücret yani 2.825 lira. Yarısını (1.412 lira) patron ödüyor. Böylece yarım gün çalışan kadının eline aylık 3.200 TL, iki ay çalışmada da en az 6.400 lira geçmiş oluyor

BAŞVURU NEREYE, NE ZAMAN?

Yarım gün çalışma hakkından yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Eşlerden biri çalışmıyorsa çalışan eşe yarım gün çalışma izni verilmez.