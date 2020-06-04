Ekonomi Binlerce kişi Türkiye'ye yatırım yaptı

Binlerce kişi Türkiye'ye yatırım yaptı

Ekonomi

Binlerce kişi Türkiye'ye yatırım yaptı

Türkiye'ye 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan binlerce kişi Türk vatandaşlığı kazandı.

04 Haziran 2020, Perşembe 16:09 Son Güncelleme:
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2016'da Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmalarına olanak sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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