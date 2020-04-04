Binlerce kişi virüsten öldü, Trump 'savaşa hazırız' dedi

ABD’de corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 7 bin 157’ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 277 bin 965’e yükseldi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden corona virüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1,100 kişi artarak 7 bin 157’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 32 bin 406 kişi artarak 277 bin 965’e çıktı.

Donald Trump : Hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan corona virüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Corona virüs ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bini geçti.





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