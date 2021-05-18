Son günlerde sosyal medyada binlerce kişinin deneği akciğer gücü testi hakkında gerçekleri, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ile Halil Kahraman, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Muhammed Akkoyunlu'ya sordu.

Prof. Muhammed Akkoyunlu'nun yaptığı açıklamalar:

'Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir test değil. Nefes tutma daha çok bilişsel bir fonksiyon. Ne kadar konsantre olduğunuza bağlı bir durum. Ve ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz.

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AKCİĞER GÜCÜNÜ DEĞERLENDİRMİYOR

Akciğerleri değerlendirme açısından herhangi bir değerlendirme olması söz konusu değil. Şunu bilmeliyiz akciğerler 27 yaşına kadar gelişim evresindedir. Bu çok önemli bir şey. Bu da gençler için bir fırsat sunuyor. Yani bu dönem içerisinde sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yaparlarsa farklılıklar gösterir. Bizim için en önemli egzersiz yürüyüştür.

AKCİĞERİN GÜÇLÜ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Bizim için en önemli testlerden bir tanesi 6 dakika yürüme testi. 6 dakika içinde ne kadar adım atabiliyorsanız, kaç metre gidebiliyorsanız akciğerleriniz o kadar iyi demektir. 500-550 metreden fazla tempolu yürüyebiliyorsanız akciğerleriniz sizin için yeterli manasına gelir. Yorulsanız bile aldığınız mesafe önemli. Yani akciğerlerinizi sizin hareketinize izin veriyorsa aslında problemi yoktur. Yani akciğer fonksiyonlarını yerine getiriyor. 55 yaş üstü için 550- 600 metre uygun, gençler için daha uzun metreler olabilir.



